Фахівці з'ясовують причину аварії.

У столичному мікрорайоні Жуляни через поломку електрообладнання без світла залишилися 78 багатоповерхівок і 600 приватних будинків.

Про це повідомляє прес-служба столичної енергокомпанії "ДТЕК Київські електромережі".

"Сьогодні о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки». В результаті залишилися знеструмленими 78 багатоповерхівок і близько 600 приватних житлових будинків в мікрорайоні Жуляни», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на цей час фахівці «ДТЕК Київські електромережі» з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

"Про відновлення електропостачання будемо інформувати додатково", - додали в компанії.

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Автор: Ганна Бредіхіна