З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Мешканці Мукачева на виїзді з міста перекрили ділянку траси міжнародного значення Київ-Чоп.

Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

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Громадяни заблокували рух автомобілів безперервною ходьбою по пішохідному переході.

Учасники акції вимагають переглянути уряд тарифи на комунальні послуги.

На місці події чергують правоохоронці, які вже скеровують транспорт в об’їзд. Рух ускладнений.

В іншому куточку регіону люди теж вийшли на протести з блокуванням дороги «Свалява-Довге». Як пише Голос Карпат, учасники акції таким чином хочуть привернути увагу влади до аварійного стану відремонтованих автошляхів. Водіїв просять заздалегідь планувати поїздки, щоб не потрапити у затори.

Підвищення тарифів в Україні: що відомо

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Також було скасовано пільгу у 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, найближчим часом отримають монетизовану компенсацію.

29 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні та в цілому законопроект, згідно з яким з державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на компенсації тим українцям, які використовують електрику для опалення.

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Автор: УНІАН