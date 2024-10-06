Є сигнали від Збройних сил України про те, що для того, щоб виконувати реально бойові завдання.

Станом на сьодні Верховна Рада не обговорює питання зниження мобілізаційного віку до 20 років. Крім цього, це не на порядку денному й в оборонному комітеті, заявив в етері Громадського радіо заявив народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Вадим Івченко.

"Хоча у нас є сьогодні сигнали від Збройних сил України про те, що для того, щоб виконувати реально бойові завдання, потрібні люди з іншою фізичною підготовкою. Тому що людям, яким 47-50 важкувато виконувати деякі бойові задачі, які просять командири бригад. Це є сигнали тільки до нас, до Комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в Комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються в Верховній Раді України", - зазначив Івченко.

Нардеп зазначив, що військовослужбовці, які фізично краще підготовлені, не повинні сидіти в тилу за бюрократичною роботою у штабах та ТЦК. Натомість такі військові мають виконувати реально бойові завдання.

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На думку Івченка, тоді, коли суспільство побачить лад у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш фахову мобілізацію. Нардеп переконує, що за останній рік мобілізація кількісно покращилась, але все ж недостатньо:

"Ми сьогодні покриваємо тільки потреби, щоби закрити втрату людського ресурсу в бригадах. Але ніяк не створення нових бригад або підсилення нових бригад, щоб була відповідна ротація, щоб на місце одних бригад заходили інші".

Розмови про зниження мобілізаційного віку в Україні

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко стверджує, що окремі американські чиновники вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Він також вважає, що цого варто знизити.

"Нехай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати, і всі разом воювати за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати - з 25. Я не знаю, хто це придумав", - пояснив Костенко.

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