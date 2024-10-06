Станом на сьодні Верховна Рада не обговорює питання зниження мобілізаційного віку до 20 років. Крім цього, це не на порядку денному й в оборонному комітеті, заявив в етері Громадського радіо заявив народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Вадим Івченко.
"Хоча у нас є сьогодні сигнали від Збройних сил України про те, що для того, щоб виконувати реально бойові завдання, потрібні люди з іншою фізичною підготовкою. Тому що людям, яким 47-50 важкувато виконувати деякі бойові задачі, які просять командири бригад. Це є сигнали тільки до нас, до Комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в Комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються в Верховній Раді України", - зазначив Івченко.
Нардеп зазначив, що військовослужбовці, які фізично краще підготовлені, не повинні сидіти в тилу за бюрократичною роботою у штабах та ТЦК. Натомість такі військові мають виконувати реально бойові завдання.
На думку Івченка, тоді, коли суспільство побачить лад у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш фахову мобілізацію. Нардеп переконує, що за останній рік мобілізація кількісно покращилась, але все ж недостатньо:
"Ми сьогодні покриваємо тільки потреби, щоби закрити втрату людського ресурсу в бригадах. Але ніяк не створення нових бригад або підсилення нових бригад, щоб була відповідна ротація, щоб на місце одних бригад заходили інші".
Розмови про зниження мобілізаційного віку в Україні
Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко стверджує, що окремі американські чиновники вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Він також вважає, що цого варто знизити.
"Нехай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати, і всі разом воювати за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати - з 25. Я не знаю, хто це придумав", - пояснив Костенко.