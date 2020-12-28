Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки, зареєструватись для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

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Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо. Підвищення вартості пробного ЗНО порівняно з попереднім роком зумовлено зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

Водночас у 2021 році учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Так, кожен учасник зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

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Автор: Леся Лещенко