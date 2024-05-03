В.о. директора виїхав з тимчасово окупованого міста на підконтрольну Україні територію, звідки погодив перерахування коштів на рахунки приватної компанії.

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило керівника державного підприємства, який перерахував 12 млн грн на ремонт об'єкта в Маріуполі вже після його окупації росіянами.

Як зазначається у повідомленні на сайті ДБР, працівники Бюро повідомили про підозру в.о. директора одного з держпідприємств Маріуполя, який під час дії воєнного стану розтратив майже 12 млн грн на фіктивний ремонт у захопленому росіянами місті.

У ДБР розповіли, що 21 лютого 2022 року посадовець уклав договір для проведення робіт на держпідприємстві з приватною компанією. Утім, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України виконання робіт стало неможливим.

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"В.о. директора виїхав з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну територію, звідки особисто погодив перерахування оплати у сумі 11,6 млн грн на рахунки приватної компанії за ремонт", - йдеться у повідомленні.

Так, працівники Бюро провели у посадовця обшук, під час якого вилучили готівку та документи. Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

До суду було скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Інші фінансові правопорушення

2 травня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що народному депутату було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Розслідування розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у 2020-2021 роках нардеп набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн - п’ять квартир у Києві, три земельні ділянки у Київській області, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Утім, з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата Андрія Клочка.

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