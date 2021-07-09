Пасажирам, яким "пощастило" отримати такий квиток, залишається або бродити по вагонах у пошуках вільного місця, або їхати стоячи.

"Укрзалізниця" продає квитки на місця, яких не існує у вагонах. Через це люди змушені їхати або стоячи, або займати вільне місце, поки не з'явиться власник квитка, який місце забронював.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповіла українська журналістка Надія Майна.

За її словами, "Укрзалізниця" продала квитки, а потім поміняла склад на той, в якому вагони менш місткі.

"Чи має Укрзалізниця хоча б мінімальну повагу до тих, хто користується її послугами? Та чи має пасажир хоча б якісь гарантії, що йому буде надана послуга, згідно з купленим квитком? Потяг #731 Запоріжжя-Київ, сідаю у Дніпрі. Але - сюрприз: у вагоні, де маю вмоститися на своє 86-те місце, такого місця немає в принципі - місця закінчуються на 81-му номері. І таких, як я (з квитком, але без місця), десь по десятку людей у кількох вагонах. УЗ замінила рухомий склад на інший, із більш короткими вагонами", - написала журналістка.

Читайте такожЗ Одеси з вітерцем: у поїзді "Укрзалізниці" випало вікно (відео)За її словами, у пасажирів, яким "пощастило" залишитися з квитком, але без місця, є три варіанти: або сідати на вільне місце, але якщо на якійсь станції зайде людина з квитком, "гість" має брати свої сумки-валізи і шукати по вагону нове вільне місце, або йти з провідником в інші вагони в пошуках, або, якщо у людини немає сил або бажання "кочувати" і сперечатися з ким-то за місце, можна їхати до кінцевої зупинки стоячи.

"Це ок ситуація? Я вже якось звикла до того, що ці денні "швидкісні" потяги-інтерсіті ледь не щоразу спізнюються, як мінімум, на півгодини (а це особливо додає драйву, коли одразу з потяга мусиш встигнути на рейсовий автобус), але це вже щось геть новеньке, якесь нове "дно". Добре, що хоч не пропонують сидіти двом людям на одному місці по черзі...",- резюмувала Майна.

Також вона поділилася зображенням квитка. У ньому вказано 7-й вагон і 86 місце. При цьому навіть на схемі поїздів "Інтерсіті" вказується, що в 7-му вагоні тільки 81 місце.

"Зрубати за квиток по 400-600 грн мізків вистачило, а розсадити людей – ні", "А щоб ми, не дай бог, не пересіли на автомобілі і не плюнули на ЖД, як в Росії, нам зроблять платні дороги", - пишуть коментатори.

Ситуацію для УНІАН прокоментував виконавчий директор Спілки захисту прав споживачів Максим Несміянов. За його словами, в такій ситуації пасажир якщо чогось і може домогтися, то тільки через суд:

Читайте також"Санзоні та с * * ння на рейки": у мережі "пройшлися" по "Укрзалізниці" за жахливі туалети у вагоні СВ (фото)"Укрзалізниця" взагалі не клієнтоорієнтована. У такій ситуації, особливо якщо людину пересаджують, наприклад, з першого класу в другій, потрібно робити дзвінок на гарячу лінію, фіксувати цю ситуацію і вимагати, щоб начальник поїзда підписався, що у вагоні не було місця, яке значиться у вашому квитку, тобто "Укрзалізниця" неякісно надає вам послугу. Якщо УЗ програє один суд, то на апеляцію вона, як правило, не подає".

За словами експерта, те, що провідник пояснює заміну складу поломкою попереднього, не має значення, так як це не проблема пасажира.

"УЗ повинна була замінити поїзд адекватним складом. Наша біда в тому, що правила перевезення пасажирів прописані настільки кострубато, що довести щось і домогтися відшкодування збитку, вкрай складно. Навіть якщо продали два квитки на одне місце", - резюмував Несміянов.

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Автор: Андрій Софін