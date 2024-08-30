Підписаний відповідний наказ Головнокомандувача ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив тимочасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил Анатолія Кривоножка, який наразі очолює повітряне командування "Центр". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Кривоножка

Варто зауважити, що Кривоножко з 2006 до 2008 року служив командиром 114 бригади тактичної авіації.

Відео дня

У 2015 році його призначили командувачем повітряного командування "Центр".

Також президент України Володимир Зеленський вручив Кривоножку орден "Золота зірка" та присвоїв звання Героя України. Підставою для цього стало те, що в зоні відповідальності повітряного командування "Центр" було знищено понад 1160 ракет та дронів, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Звільнення Олещука - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука.

Відповідний указ оприлюднив Офіс президента.

У своєму вечірньому відеозверненні до нації Зеленський прокоментував рішення про звільнення Олещука. Він сказав, що сьогодні було кілька "важливих розмов" щодо енергетики, наслідків ударів і захисту, який повинен бути. Зеленський зазначив, що неодноразово на засіданнях Ставки обговорювалось питання захисту, зокрема що робити, як діяти, чим забезпечити, а наразі настав "час висновків", тому вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

Зеленський подякував всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО - усім, хто дійсно бʼється для України та додав, що "це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись".

Вас також можуть зацікавити новини: