Едді Хірн заявив, що його команда спробує "ощасливити Олександра Усика".

Британський промоутер Едді Хірн прокоментував ситуацію з боєм між чемпіонами світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Про це він сказав в інтерв'ю Boxing Social на YouTube.

За словами Хірна, Усик не стане продовжувати співпрацю з промоутерською компанією Matchroomboxing, якщо не отримає бій з Джошуа.

"Деякі люди в його команді вважають, що він повинен отримати мільйони доларів, щоб відійти в сторону заради бою Джошуа з Ф'юрі", - також зазначив Хірн.

"Відбудеться наступне - ми звернемося до WBO, щоб вони санкціонували бій за звання абсолютного чемпіона. Якщо вони скажуть: "Ні, вам потрібно говорити з Усиком", тоді ми вирушимо до Усика і постараємося ощасливити його, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся", - сказав промоутер.

Хірн підкреслив, що команди двох чемпіонів можуть піти на принцип і залишити вакантними всі пояси:

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"Потрібно поважати обов'язкового претендента, але бій Джошуа - Ф'юрі або відбудеться з усіма поясами, або взагалі без поясів. Ми не хочемо, щоб хтось вимагав від нас викуп. Якщо ми втратимо один пояс, ми, ймовірно, звільнимо всі і скажемо: "Ось такий тепер бокс". Але якщо всі вчинять розумно, ми вчинимо справедливо і, сподіваюся, знайдемо рішення".

Також Хірн заявив, що "на 90% впевнений" в тому, що в 2021 році бій Джошуа і Ф'юрі відбудеться.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

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Автор: Антон Дудар