Британський промоутер Едді Хірн прокоментував ситуацію з боєм між чемпіонами світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.
Про це він сказав в інтерв'ю Boxing Social на YouTube.
За словами Хірна, Усик не стане продовжувати співпрацю з промоутерською компанією Matchroomboxing, якщо не отримає бій з Джошуа.
"Деякі люди в його команді вважають, що він повинен отримати мільйони доларів, щоб відійти в сторону заради бою Джошуа з Ф'юрі", - також зазначив Хірн.
"Відбудеться наступне - ми звернемося до WBO, щоб вони санкціонували бій за звання абсолютного чемпіона. Якщо вони скажуть: "Ні, вам потрібно говорити з Усиком", тоді ми вирушимо до Усика і постараємося ощасливити його, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся", - сказав промоутер.
Хірн підкреслив, що команди двох чемпіонів можуть піти на принцип і залишити вакантними всі пояси:
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"Потрібно поважати обов'язкового претендента, але бій Джошуа - Ф'юрі або відбудеться з усіма поясами, або взагалі без поясів. Ми не хочемо, щоб хтось вимагав від нас викуп. Якщо ми втратимо один пояс, ми, ймовірно, звільнимо всі і скажемо: "Ось такий тепер бокс". Але якщо всі вчинять розумно, ми вчинимо справедливо і, сподіваюся, знайдемо рішення".
Також Хірн заявив, що "на 90% впевнений" в тому, що в 2021 році бій Джошуа і Ф'юрі відбудеться.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
Джошуа заявив, що готовий відмовитися від пояса заради бою з Ф'юрі.
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