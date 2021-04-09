Шеннон Бріггс ніяк не залишить Володимира Кличка в спокої.

Екс-чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Шеннон Бріггс знову спробував привернути увагу Володимира Кличка.

Бріггс опублікував у Instagram колаж, на якому він зображений в ролі офіціанта, який тримає на підносі голову Кличка.

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Цю картинку Бріггс супроводив досить безглуздим текстом.

"Ви дзвонили? Кличко, ти де? Я чув, ти тренувався з Холіфілдом. Там тебе ховали і тримали в безпеці. Майк Тайсон не хоче битися, так що залиш їх у спокої, але, яловичина, мені таке подобається. Кожен раз, коли я проїжджаю повз вас, хлопці, ставте засуви на двері. Холіфілд, я бачив, як ти біг і замкнувся. Вам доведеться застати мене зненацька", - написав американець.

Бріггс - Кличко: історія конфлікту

Раніше Бріггс неодноразово провокував Кличка, намагаючись домогтися бою з українцем.

Наприклад, у 2015 році американець підкараулив українця під час запливу на дошці і перекинув у воду. Роком раніше Бріггс увірвався в кафе, де обідав Кличко і почав їсти з його тарілки. Українець у відповідь облив американця в водою, що ледь не призвело до бійки.

У 2019-му Бріггс вже публікував колаж з Кличком. Тоді він заявив, що хоче отримати на Різдво два передніх зуба українця.

На рингу Бріггс зустрічався з Віталієм Кличком. У 2010 році він програв йому рішенням суддів.

Свій останній поєдинок на профі-рингу американець провів у травні 2016 року. Всього в його активі 67 боїв (60 перемог, 1 нічия і 6 поразок).

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Автор: Антон Дудар