Український боксер через два місяці прокоментував поразку в головному бою кар'єри.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував поразку від Теофімо Лопеса в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Loma Official TV.

Ломаченко підкреслив, що в перші тижні після бою не хотів давати інтерв'ю: "Звичайно, переможцю легше давати інтерв'ю. Ейфорія, а тут навпаки".

Український боксер висловив думку, що не програв у поєдинку:

"Після бою я сказав, що мені потрібно повернутися додому і спокійно подивитися поєдинок, а після цього я зможу дати коментар. Але я тоді сказав, що мені здається, що я не програв. І сьогодні я це кажу - я не програв цей поєдинок. Я разів п'ять переглянув бій".

Ломаченко також назвав раунди, в яких здобув перемоги:

"Я віддаю собі другий раунд. Перший раунд - його, третій - його, четвертий - його, п'ятий - його, шостий - під питанням, але нехай буде його. Ці всі раунди я віддаю йому з упередженим ставленням до себе. Якщо я буду розглядати ці раунди як в боксі, за правилами, то, можливо, це будуть інші записки. Але якщо візьмемо так, то це п'ять раундів у першій половині його, один - мій.

Беремо другу половину. Я віддаю сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий і одинадцятий - собі, дванадцятий віддаю йому. І того ми маємо 6:6. І того ми маємо нічию. А якщо ми маємо нічию, то дивимося на негласне правило всіх чемпіонатів світу з боксу: 10, 11, 12 раунди. Якщо поєдинок проходить в рівних умовах, то беремо чемпіонські раунди. Десятий і одинадцятий раунди виграв я, дванадцятий - він. 2:1".

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Ломаченко вважає, що виграв другу половину бою, але судді були упередженими:

"І навіть давайте візьмемо, як судді віддали. Навіть якби я в першій половині з його шести раундів взяв три раунди, то на записках я б не виграв поєдинок. А про що це говорить? Про зарядженість. Судді були заряджені. Там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно, якось чесно. Там не пахло цим".

"Я не знаю, що це була за гра і чия це була гра, але я точно знаю, що це була чиясь гра. Звичайно. Вони розуміли, що нокаут - це відсотків 20 в цьому поєдинку може бути від мене. Відповідно, чому б і не зіграти", - додав Ломаченко.

Також боксер підкреслив, то вийшов в ринг з двома травмами - у нього був надрив старої травми і бурсит. Однак переносити бій він не хотів, тому що не знав, чи можна було б організувати поєдинок ще раз.

"Я не був самовпевнений, недооцінки з мого боку не було. Я вірив, що можу виграти і так", - зазначив Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: після бою

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Автор: Антон Дудар