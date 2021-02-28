Український боксер Олександр Хижняк виграв золото на міжнародному турнірі "Странджа" в столиці Болгарії Софії.
25-річний Хижняк став триразовим переможцем турніру.
Читайте такожВистачило 60 секунд: український боксер блискавично нокаутував бразильця (відео)У фіналі українець повинен був зустрітися з російським боксером Павлом Сосуліним, проте він не вийшов на бій.
У трьох боях на турнірі Хижняк здобув дві дострокові перемоги і один раз виграв за очками.
Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, збірна України завоювала на турнірі ще п'ять медалей.
Анна Лисенко, Євген Барабанов і Цотне Рогава виграли срібні медалі, а Юлія Циплакова і Максим Коц - бронзові.
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