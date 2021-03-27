Іван Редкач і Реджіс Прогрейс зустрілися по різні боки скляної перегородки.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач зустрівся з американським суперником Реджісом Прогрейсом на прес-конференції та дуелі поглядів.

При цьому битва поглядів проходила в незвичайному форматі.

Боксери зайшли в спеціальну скляну клітку з різних сторін і зустрілися посередині - прямо перед перегородкою. Таким чином, вони опинилися близько один до одного, змогли зняти маски, і при цьому не були порушені запобіжні заходи.

Відео опублікував YouTube-канал FightHype.com.

Відзначимо, що в епоху пандемії коронавірусу на дуель поглядів боксери, як правило, виходять в масках і навіть стають один від одного на відстані кількох метрів, що значно знижує видовищність церемонії.

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Поєдинок українця і американця відбудеться 17 квітня в Атланті. Він пройде в андеркарті бою Джейка Пола проти Бена Аскрена.

Редкач провів на профі-рингу 29 боїв, здобув 23 перемоги, 5 разів програв при одній нічиїй. У своєму попередньому поєдинку 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника.

На рахунку Прогрейса 25 перемог при одній поразці. Він володів поясами WBC і WBA, але втратив їх у 2019 році в бою проти Джоша Тейлора.

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Автор: Антон Дудар