Головко можуть звільнити з посади тренера молодіжки через провал у відборі Євро-2019

Фахівець не виконав завдання виходу команди у фінальну частину.

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко може позбутися своєї посади вже найближчим часом.

Основною претензією до наставника називається невиконання завдання виходу у фінальну частину Євро-2019, повідомляє dynamomania.com.

У минулому відбірному циклі збірна України посіла 3-е місце в групі після команд Англії і Голландії.

Головним претендентом на посаду тренера молодіжки є нинішній наставник іншої молодіжної збірної України (U-19) Володимир Єзерський.

Рішення про зміни на тренерському містку молодіжної збірної може бути прийнято на найближчому засіданні Виконкому ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні жереб у суперники збірної України у відбірному турнірі ЄВРО-2021 визначені Данія, Румунія, Фінляндія, Північна Ірландія та Мальта.