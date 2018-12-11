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Головко можуть звільнити з посади тренера молодіжки через провал у відборі Євро-2019

17:01, 11 грудня 2018
Футбол
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Головко може позбутися посади тренера молодіжної збірної / footboom.com

Основною претензією до наставника називається невиконання завдання виходу у фінальну частину Євро-2019, повідомляє dynamomania.com.

У минулому відбірному циклі збірна України посіла 3-е місце в групі після команд Англії і Голландії.

Головним претендентом на посаду тренера молодіжки є нинішній наставник іншої молодіжної збірної України (U-19) Володимир Єзерський.

Рішення про зміни на тренерському містку молодіжної збірної може бути прийнято на найближчому засіданні Виконкому ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні жереб у суперники збірної України у відбірному турнірі ЄВРО-2021 визначені Данія, Румунія, Фінляндія, Північна Ірландія та Мальта.

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Теги: #футбол#молодіжна збірна України з футболу#Олександр Головко