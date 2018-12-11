Визначився календар матчів молодіжної збірної України у відбірному турнірі Євро-2021
У результаті сьогоднішнього жеребкування у швейцарському Ньйоні молодіжна збірна України (U-21) потрапила до восьмої відбірної групи чемпіонату Європи 2021 року.
Суперниками підопічних Олександра Головка стали збірні Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти. Сьогодні ж став відомий календар ігор нашої молодіжної збірної у відбірному турнірі, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Украни.
Розклад матчів молодіжної збірної України (U-21) у відбірному турнірі Євро-2021:
6 вересня 2019 року
Україна — Фінляндія
10 вересня 2019 року
Україна — Мальта
10 жовтня 2019 року
Румунія — Україна
15 листопада 2019 року
Україна — Данія
27 березня 2020 року
Мальта — Україна
31 березня 2020 року
Україна — Північна Ірландія
4 вересня 2020 року
Данія — Україна
8 вересня 2020 року
Фінляндія — Україна
8 жовтня 2020 року
Україна — Румунія
13 жовтня 2020 року
Північна Ірландія — Україна
У фінальній частині Євро-2021 (U-21) візьмуть участь 12 команд. Це Угорщина та Словенія, як господарі турніру, та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).
Стикові матчі відбудуться 9—17 листопада 2020 року.
Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.