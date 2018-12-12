Хацкевич: сподіваюся, що на матч Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар

Поєдинок "Динамо" - "Яблонець" відбудеться в четвер о 19.55 на НСК "Олімпійський".

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від майбутнього матчу групового етапу Ліги Європи з «Яблонцем», який відбудеться 13 грудня о 19.55 на НСК "Олімпійський" в Києві.

"Турнір швидкоплинний. У цьому матчі потрібно буде враховувати погодні умови. Якщо дати будь-якій команді грати у футбол, то буде важко. Будемо намагатися більше контролювати м'яч, більше часу проводити в атаці, але і не забувати про баланс між обороною і атакою. Треба бігти і вперед, і назад, грати і з м'ячем і без м'яча".

Щодо можливої ротації складу в цій грі Хацкевич сказав:

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"Тільки Буяльський не готується до матчу. В грудні буває, що 16 чоловік не набирається. Зараз у нас до матчу готуються 22 футболісти. Наші бразильські хлопці не будуть цілеспрямовано готуватися до матчу.

Зараз повернувся Бесєдін. Артем додав нам те, чого не вистачало, коли на позиції форварда виступав Вербич, – тиск на захисників. З ним ми перебудувалися. На футбольне поле виходять лише футболісти в оптимальній формі. Хотілося б, щоб він відзначився забитими м'ячами – це його основне завдання. Він додав нам варіативності в атаці".

Головний тренер "Динамо" висловив надію, що газон "Олімпійського" не постраждає через проведення матчу "Шахтар" - "Ліон", який пройде в середу.

"Погода не найкраща, але газон хорошої якості. Упевнений, що і на завтра його підготують. Для обох команд поле буде однакове. Сподіваюся, що на наш матч прийде більше вболівальників", – додав Хацкевич, якого цитує Youtube-канал "Динамо".

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Ліон" відбудеться 12 грудня о 22.00 на "Олімпійському", а в четвер на цій же арені з 19.55 зіграють "Динамо" і "Яблонець".