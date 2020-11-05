Дружині знаменитого динамівського тренера було 80 років.

5 листопада померла вдова легендарного тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського - Аделаїда Лобановська.

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Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив співчуття близьким Аделаїди Панкратіївни:

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Аделаїди Панкратіївни Лобановської, висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким. Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги та поразки. Аделаїда Панкратіївна була душевною і щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею.

Щиро сумую разом з рідними та близькими Аделаїди Лобановської. Всім, хто знав цю чудову жінку, буде не вистачати її доброти та життєвого оптимізму. Світла пам'ять про Аделаїду Панкратіївну Лобановську назавжди залишиться в наших серцях".

21 жовтня Аделаїда Лобановська відсвяткувала 80-річчя. У Лобановських є єдина дитина - донька Світлана.

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Автор: Данило Слесь