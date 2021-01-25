"Гірники" зацікавлені в підписанні Алекса Тейшейри.

Чемпіон України "Шахтар" не проти повернути в команду бразильського півзахисника Алекса Тейшейру.

Про це повідомляє fichajes.net.

На даний момент Тейшейра є вільним агентом, і "Шахтар" може підписати його безкоштовно.

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Джерело зазначає, що Тейшейра може зробити вибір на користь "Шахтаря", так як йому буде комфортно грати за клуб, з яким він вже добре знайомий. Крім того, він стабільно зможе виступати в єврокубках.

Також 31-річним бразильцем цікавляться "Астон Вілла" і "Бенфіка".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес до Тейшейри з боку київського "Динамо". Тоді ж повідомлялося про те, що бразилець близький до переходу в "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії, але, судячи з усього, цей трансфер зірвався.

Алекс Тейшейра: з "Шахтаря" - до Китаю

Алекс Тейшейра виступав за "Шахтар" з 2010 по 2015 роки і став одним з найбільш значущих легіонерів в історії клубу. За донеччан він забив 89 голів у 223 матчах і двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ.

У лютому 2016 року Тейшера перейшов в "Цзянсу Сунін" за 50 мільйонів євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером "Шахтаря" і всього українського футболу.

З "Цзянсу Сунін" Тейшейра виграв чемпіонат Китаю в 2020 році, а також срібні медалі турніру в 2016. У 102 матчах за клуб він забив 45 голів.

Контракт 31-річного бразильця з китайським клубом був розрахований до кінця 2020 року.

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Автор: Антон Дудар