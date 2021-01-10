Кияни намагаються підсилитися Алексом Тейшейрою.

Київське "Динамо" зацікавлене у трансфері бразильського екс-півзахисника "Шахтаря" Алекса Тейшейри, який зараз виступає за китайський "Цзянсу Сунін".

Про це в Twitter повідомив італійський журналіст Марко Корраді.

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З посиланням на свої джерела він зазначив, що Тейшейру намагаються підписати європейські клуби - зокрема, журналіст назвав "Галатасарай" і "Динамо" Київ.

Однак сам бразилець, який став вільним агентом, схиляється до трансферу в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і може перейти туди вже найближчими днями.

Алекс Тейшейра: з "Шахтаря" - до Китаю

Алекс Тейшейра виступав за "Шахтар" з 2010 по 2015 роки і став одним з найбільш значущих легіонерів в історії клубу. За донеччан він забив 89 голів у 223 матчах і двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ.

У лютому 2016 року Тейшера перейшов в "Цзянсу Сунін" за 50 мільйонів євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером "Шахтаря" і всього українського футболу.

З "Цзянсу Сунін" Тейшейра виграв чемпіонат Китаю в 2020 році, а також срібні медалі турніру в 2016. У 102 матчах за клуб він забив 45 голів.

Контракт 31-річного бразильця з китайським клубом був розрахований до кінця 2020 року.

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Автор: Антон Дудар