У донецькому клубі заперечують, що зацікавлені в Массіміліано Аллегрі.

Директор департаменту селекції "Шахтаря" Жозе Боту прокоментував інформацію ЗМІ про те, що "гірники" вступили в переговори з відомим італійським тренером Массіміліано Аллегрі.

У коментарі retesport.it Боту заявив, що це не відповідає дійсності:

"Це абсолютна неправда. Ми задоволені Луїшем Каштру і ні з ким не розмовляли. Аллегрі - відмінний фахівець, але "Шахтар" вже багато років шукає більш атакуючих тренерів, яким подобаються стилі гри, відмінні від стилю Аллегрі".

Раніше журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук заявив, що "Шахтар" хоче запросити Аллегрі вже наступного літа і нібито розпочав переговори.

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Відзначимо, що контракт Каштру з "Шахтарем" закінчується після цього сезону і поки не був продовжений.

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Автор: Антон Дудар