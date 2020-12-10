Анатолій Трубін провів чудовий матч проти "Інтера".

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін увійшов до списку претендентів на нагороду найкращому гравцеві 6-го туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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У матчі проти "Інтера" Трубін зумів зберегти свої ворота сухими, завдяки чому "Шахтар" пробився в Лігу Європи. На рахунку українця - чотири сейви.

На нагороду також претендують форвард ПСЖ Неймар, який зробив хет-трик у матчі з "Істанбулом", нападник "Севільї" Юссеф Ен-Несірі, який оформив дубль у матчі з "Ренном", а також Карім Бензема з "Реала" (на його рахунку два голи у ворота "Боруссії" М).

"Інтер" - "Шахтар": підсумки матчу

Поєдинок "Інтер" - "Шахтар" завершився з рахунком 0:0: відеоогляд матчу

"Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі в, поступившись "Боруссії" М, яка стала другою, за особистими зустрічами. "Інтер "(6 очок) став останнім. Таким чином, "Шахтар" вийшов у Лігу Європи.

У паралельному матчі "Реал" обіграв "Боруссію" М (2:0), набрав 10 очок і посів перше місце в групі В.

Анатолій Трубін у третьому з п'яти матчів у ЛЧ зумів зберегти свої ворота сухими.

У першому колі ЛЧ "гірники" також зіграли з "Інтером" внічию - 0:0.

"Шахтар" у третьому сезоні поспіль посів третє місце на груповому етапі ЛЧ.

Свого суперника по плей-офф ЛЄ "Шахтар" дізнається 14 грудня.

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Автор: Антон Дудар