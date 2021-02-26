Андрій Лунін незадоволений кількістю ігрового часу у складі "вершкових".

Воротар збірної України Андрій Лунін хоче покинути мадридський "Реал" в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє fichajes.net.

Відзначається, що український воротар хоче повноцінно покинути мадридський клуб, а не йти в ще одну оренду.

Дане рішення Луніна пов'язано з тим, що він практично не отримує в "Реалі" ігрової практики. У поточному сезоні українець з'явився на полі лише один раз, тоді як у всіх інших матчах грав основний голкіпер Тібо Куртуа.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в орендах за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

22-річний українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

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Автор: Антон Дудар