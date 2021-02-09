"Вест Хем" представив шість найкращих голів команди в січні.

Гол українця Андрія Ярмоленка став одним з найкращих м'ячів "Вест Хема", забитих у січні.

Офіційний акаунт "молотобійців" в YouTube представив добірку найкращих голів команди, включаючи молодіжний склад, минулого місяця.

У число шести найкращих увійшов і гол Ярмоленка, забитий у матчі Кубка Англії проти "Донкастера". Після передачі партнера по команді українець в дотик елегантно прокинув м'яч повз голкіпера. У тому матчі Ярмоленко допоміг "Вест Хему" розгромити суперника з рахунком 4:0.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 19 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар