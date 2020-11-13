Зірковий аргентинець залишився незадоволений роботою рефері на поєдинку Аргентина - Парагвай.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розкритикував роботу бразильського арбітра Рафаеля Клауса під час матчу 3-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти Парагваю (1:1).

Про це повідомляє Marca.

Мессі був незадоволений двома епізодами. На 21-й хвилині арбітр призначив спірний пенальті у ворота аргентинців. Після цього рішення Мессі підійшов до арбітра і нагадав йому, що за кілька хвилин до цього схоже порушення було в штрафному парагвайської збірної, але рефері не відреагував на той епізод.

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У другому таймі за рівного рахунку Мессі забив, але м'яч не зарахували після консультації з VAR. Гол був скасований через порушення, яке сталося за кілька хвилин до взяття воріт.

Після скасованого голу аргентинець сказав Клаусу: "Ти піднаср*в нам вже двічі". Мессі показав рефері два пальці, після чого повторив свою фразу: "Два рази піднаср*в нам".

У цей же час головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні кричав з лавки запасних: "Ганьба!".

Відзначимо, що після трьох турів збірна Аргентини набрала 7 очок і лідирує в південноамериканському відборі.

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Автор: Антон Дудар