Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розкритикував роботу бразильського арбітра Рафаеля Клауса під час матчу 3-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти Парагваю (1:1).
Про це повідомляє Marca.
Мессі був незадоволений двома епізодами. На 21-й хвилині арбітр призначив спірний пенальті у ворота аргентинців. Після цього рішення Мессі підійшов до арбітра і нагадав йому, що за кілька хвилин до цього схоже порушення було в штрафному парагвайської збірної, але рефері не відреагував на той епізод.
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У другому таймі за рівного рахунку Мессі забив, але м'яч не зарахували після консультації з VAR. Гол був скасований через порушення, яке сталося за кілька хвилин до взяття воріт.
Після скасованого голу аргентинець сказав Клаусу: "Ти піднаср*в нам вже двічі". Мессі показав рефері два пальці, після чого повторив свою фразу: "Два рази піднаср*в нам".
У цей же час головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні кричав з лавки запасних: "Ганьба!".
Відзначимо, що після трьох турів збірна Аргентини набрала 7 очок і лідирує в південноамериканському відборі.
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