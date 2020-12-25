Артем Мілевський підписав контракт з клубом "Минай".

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський поділився своїми емоціями після підписання контракту з "Минаєм".

Мілевський, якого цитує офіційний сайт "Миная", підкреслив, що дуже радий повернутися в Україну:

"Як чинному футболістові перейти в УПЛ через стільки часу і зіграти у футбол у такій амбітній команді на такому рівні - це дуже добре. У "Мінаї" цікавий тренер, дуже хороше керівництво. Видно, що цей клуб - як одна сім'я. Тому думаю, що у нас все вийде".

Форвард розповів, чим може допомогти команді:

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"По-перше, є чималий досвід. Плюс - я добре знаю тренера. Я грав за "Динамо", він за "Шахтар", але ми завжди ставилися один до одного з повагою. По-друге, спробую зробити все, щоб в команді був хороший колектив. В УПЛ це важливо. Якщо він буде, то команда буде битися один за одного".

За словами Мілевського, його контракт розрахований на півтора року. Він підкреслив, що "Минай" - швидше за все, його остання команда:

"Остання? Напевно, так. Але ніхто не знає, що буде в майбутньому".

Кар'єра Артема Мілевського

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).

35-річний українець не грав в УПЛ з осені 2013 року, коли перейшов з "Динамо" в "Газіантепспор".

За кордоном Мілевський виступав за" Газіантепспор"," Хайдук"," Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

Останнім клубом 35-річного нападника було брестське "Динамо" (104/20/32), з яким Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі - 2018 і тричі - Суперкубка Білорусі.

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Автор: Антон Дудар