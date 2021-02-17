Артем Шабанов на правах оренди виступатиме за "Легію".

Український захисник Артем Шабанов на правах оренди перейшов з київського "Динамо" в польську "Легію".

Про це повідомив офіційний сайт "Легії".

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Футболіст виступатиме за польський клуб на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2021 року.

У складі "Легії" Шабанов отримав футболку з №13.

"Я знав про інтерес "Легії" під час збору в Дубаї. Коли надійшла конкретна пропозиція, то перехід відбувся за три дні. Це мій перший клуб за кордоном, мені доведеться адаптуватися, але я готовий викладатися на всі 100 відсотків", - сказав Шабанов.

Українець вже провів перше тренування у складі польського клубу.

Артем Шабанов: кар'єра в "Динамо"

Шабанов перейшов у "Динамо" з донецького "Олімпіка" в січні 2018 року.

Захисник провів за київський клуб 69 матчів, в яких забив 3 м'ячі. Він три рази став володарем Суперкубка України (2018, 2019, 2020), а також виграв Кубок країни в 2020 році.

У сезоні 2020-2021 на рахунку Шабанова всього 2 матчі за "Динамо".

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Автор: Антон Дудар