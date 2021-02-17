Український захисник Артем Шабанов на правах оренди перейшов з київського "Динамо" в польську "Легію".
Про це повідомив офіційний сайт "Легії".
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Футболіст виступатиме за польський клуб на правах оренди. Угода розрахована до 30 червня 2021 року.
У складі "Легії" Шабанов отримав футболку з №13.
"Я знав про інтерес "Легії" під час збору в Дубаї. Коли надійшла конкретна пропозиція, то перехід відбувся за три дні. Це мій перший клуб за кордоном, мені доведеться адаптуватися, але я готовий викладатися на всі 100 відсотків", - сказав Шабанов.
Українець вже провів перше тренування у складі польського клубу.
Артем Шабанов: кар'єра в "Динамо"
- Шабанов перейшов у "Динамо" з донецького "Олімпіка" в січні 2018 року.
- Захисник провів за київський клуб 69 матчів, в яких забив 3 м'ячі. Він три рази став володарем Суперкубка України (2018, 2019, 2020), а також виграв Кубок країни в 2020 році.
- У сезоні 2020-2021 на рахунку Шабанова всього 2 матчі за "Динамо".
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