Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу розповів про своє спілкування із зіркою "Барселони" Ліонелем Мессі.
За словами тренера, у нього відбулася дружня бесіда з Мессі перед грою Ліги чемпіонів.
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Слова Луческу наводить looksport.ro.
"Ми зустрічалися з ним вже так багато разів, що на нашому рівні спілкування присутня тільки дружелюбність. Я вважаю, що Мессі не потребує перебільшення його особистості. Перед матчем у мене відбулася дружня бесіда з Лео. Коли я тренував "Шахтар", то також спілкувався з ним. Він дуже хороший хлопець. Його поведінка не видає в ньому того, що він зірка".
Відзначимо, що після гри Луческу попросив у Мессі футболку.
"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу
- "Динамо" зустрічалося з "Барселоною" в 3-му турі Ліги чемпіонів. Матч проходив на "Камп Ноу" в Каталонії при порожніх трибунах і завершився поразкою киян з рахунком 1:2.
- "Динамо" в цій грі через коронавірус не міг допомогти цілий ряд футболістів.
- "Барселона" набрала 9 очок і очолює групу G. "Динамо" має на рахунку 1 пункт і йде третім.
- Наступний матч у групі ЛЧ "Динамо" проведе також проти "Барселони", але вже в Києві 24 листопада.
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