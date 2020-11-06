Мірча Луческу поспілкувався з аргентинцем і попросив у нього футболку.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу розповів про своє спілкування із зіркою "Барселони" Ліонелем Мессі.

За словами тренера, у нього відбулася дружня бесіда з Мессі перед грою Ліги чемпіонів.

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Слова Луческу наводить looksport.ro.

"Ми зустрічалися з ним вже так багато разів, що на нашому рівні спілкування присутня тільки дружелюбність. Я вважаю, що Мессі не потребує перебільшення його особистості. Перед матчем у мене відбулася дружня бесіда з Лео. Коли я тренував "Шахтар", то також спілкувався з ним. Він дуже хороший хлопець. Його поведінка не видає в ньому того, що він зірка".

Відзначимо, що після гри Луческу попросив у Мессі футболку.

"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу

"Динамо" зустрічалося з "Барселоною" в 3-му турі Ліги чемпіонів. Матч проходив на "Камп Ноу" в Каталонії при порожніх трибунах і завершився поразкою киян з рахунком 1:2.

"Динамо" в цій грі через коронавірус не міг допомогти цілий ряд футболістів.

"Барселона" набрала 9 очок і очолює групу G. "Динамо" має на рахунку 1 пункт і йде третім.

Наступний матч у групі ЛЧ "Динамо" проведе також проти "Барселони", але вже в Києві 24 листопада.

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Автор: Антон Дудар