Мюнхенська команда не помітила італійський "Лаціо".

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Лаціо" завітав у гості до "Баварії". Після першого матчу, який римляни програли 1:4, гості могли розраховувати лише на диво, яке не сталося.

Вже до перерви "Баварія" відкрила рахунок. Роберт Левандовські реалізував пенальті на 33-й хвилині. В другому таймі замість забивного польського снайпера вийшов Ерік Максим Шупо-Мотенг. Камерунець не встиг провести на полі й трьох хвилин, як забив м'яча у сітку воріт "Лаціо". Гол престижу вдалося забити римлянам на 82-й хвилині зусиллями 36-річного Марко Пароло.

"Баварія" - "Лаціо" - 2:1

Голи: Левандовські, 33, Шупо-Мотенг, 73 - Пароло, 82

"Баварія": Нюбель, Боатенг (Зюле, 46) Алаба, Павар, Ернандес, Горецка (Девіс, 64) Кімміх, Сане, Мюллер, Гнабрі, Левандовські (Шупо-Мотенг, 71)

"Лаціо": Рейна, Раду, Ачербі, Марушич, Ескаланте, Луїс Альберто, Мілінкович-Савич, Фарес (Луліч, 46) Лаццарі (Пароло, 55) Корреа, Мурікі (Перейра, 55).

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Баварія" - "Лаціо": підсумки матчу

Роберт Левандовські забив свій 73-й гол у Лізі чемпіонів. Більше тільки у Кріштіану Роналду (134) і Ліонеля Мессі (119).

Йозуа Кімміх визнаний найкращим гравцем матчу за версією WhoScored - оцінка 8,2.

Кімміх виграв у 39 зі своїх перших 51 матчу в Лізі чемпіонів - більше, ніж будь-який інший гравець в історії турніру.

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Автор: Будрін Артем