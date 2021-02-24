Англійський топ-клуб - однією ногою у чвертьфіналі ЛЧ.

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" Менхенгладбах в Будапешті приймала "Манчестер Сіті". Англійці зробили впевнений крок назустріч чвертьфіналу.

Вже до перерви матчу "містяни" відкрили рахунок. Бернарду Сілва на 29-й хвилині розстріляв воротаря німців. Далі у другому таймі Сілва вже асистував Жезусу, а той подвоїв перевагу команди Гвардіоли.

Зауважимо, що українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних.

"Боруссія" Менхенгладбах - "Манчестер Сіті" - 0:2

Голи: Сілва, 29, Жезус, 65

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діас, Лапорт, Канселу, Гюндоган, Родрі, Фоден (Торрес, 80), Стерлінг (Марез, 69), Жезус (Агуеро, 80), Сілва Б.

"Боруссія М": Зоммер, Ельведі, Закарія, Гінтер, Лайнер (Лазаро, 63), Нойгаус, Крамер, Гофманн (Вольф, 87), Бенсебаїні, Плеа (Тюрам, 63), Штіндль (Емболо, 74).

"Боруссія" М - "Манчестер Сіті": підсумки матчу

Жоау Канселу визнаний найкращим гравцем матчу за версією WhoScored - оцінка 8,2.

Матч-відповідь команди проведуть 16 березня.

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Автор: Будрін Артем