Воротар однієї з команд застав зненацька свого візаві.

Незвичайний гол був забитий в матчі четвертого за силою англійського дивізіону між командами "Челтенхем" і "Ньюпорт".

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Автором голу на 12-й хвилині матчу став воротар гостей Том Кінг.

Голкіпер ввів м'яч у гру сильним ударом від власних воріт. Сфера долетіла майже до штрафного майданчика суперника, де з відскоком від газону перелетіла воротаря і опинилася в сітці.

Кінг вивів свою команду вперед, а завершився матч внічию - 1:1.

Відео опублікував Twitter "Ньюпорт Каунті".

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Автор: Антон Дудар