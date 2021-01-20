Незвичайний гол був забитий в матчі четвертого за силою англійського дивізіону між командами "Челтенхем" і "Ньюпорт".
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Автором голу на 12-й хвилині матчу став воротар гостей Том Кінг.
Голкіпер ввів м'яч у гру сильним ударом від власних воріт. Сфера долетіла майже до штрафного майданчика суперника, де з відскоком від газону перелетіла воротаря і опинилася в сітці.
Кінг вивів свою команду вперед, а завершився матч внічию - 1:1.
Відео опублікував Twitter "Ньюпорт Каунті".
𝙆𝙞𝙣𝙜 of the castle👑 #OneClubOneCountypic.twitter.com/LJA2I2Bo0X— Newport County AFC (@NewportCounty) January 19, 2021
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