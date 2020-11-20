Один з поєдинків туру перенесено через коронавірус.

З 20 по 22 листопада пройдуть матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги.

В "Олімпіку" стався спалах коронавірусу, у зв'язку з чим матч донеччан проти луганської "Зорі" було перенесено на невизначений термін.

Варто відзначити матч "Шахтаря" проти "Олександрії". Також між собою зіграють представники топ-5 "Ворскла" і "Колос". На "Динамо" чекає виїзд до "Інгульця".

Розклад матчів

20 листопада

19.00. "Рух" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 1"

21 листопада

14.00. "Інгулець" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Шахтар" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Олімпік" - "Зоря" - матч не відбудеться

22 листопада

14.00. "Минай" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол1"

17.00. "Десна" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Ворскла" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

Після дев'яти турів лідером таблиці залишається "Динамо", яке набрало 20 очок. Далі розташовуються "Шахтар" (19) і "Ворскла" (16).

Аутсайдерами є "Львів" і "Рух" - на рахунку обох команд по 4 очки.

У гонці бомбардирів лідерами є форвард "Ворскли" Владислав Кулач і легіонер "Олімпіка" Шахаб Захеді, в активі яких по 5 забитих голів.

УПЛ: результати матчів 9-го туру.

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Автор: Данило Слесь