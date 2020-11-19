COVID-19 підтвердився у складах "Зорі" та "Олімпіка".

Матч 10-го туру Української Прем'єр-ліги між донецьким "Олімпіком" і луганською "Зорею" скасовано.

Читайте також"Дуже багато хворих": у клубі УПЛ стався спалах коронавірусу

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Поєдинок був запланований на 21 листопада в Києві.

У складі "Олімпіка" напередодні було виявлено багато заражених футболістів. У команді не залишилося воротаря, який міг би взяти участь у грі.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Tribuna.com також повідомив, що випадки зараження є і в" Зорі", але у Віктора Скрипника в обоймі вистачило б гравців, щоб вийти на матч.

Після дев'яти турів "Олімпік" займає в УПЛ шосте місце, а "Зоря" - дев'яте.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь