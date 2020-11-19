Матч 10-го туру Української Прем'єр-ліги між донецьким "Олімпіком" і луганською "Зорею" скасовано.
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Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Поєдинок був запланований на 21 листопада в Києві.
У складі "Олімпіка" напередодні було виявлено багато заражених футболістів. У команді не залишилося воротаря, який міг би взяти участь у грі.
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Tribuna.com також повідомив, що випадки зараження є і в" Зорі", але у Віктора Скрипника в обоймі вистачило б гравців, щоб вийти на матч.
Після дев'яти турів "Олімпік" займає в УПЛ шосте місце, а "Зоря" - дев'яте.
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