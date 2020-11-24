На думку Ігоря Жабченка, каталонцям треба не давати грати у свій футбол.

Колишній півзахисник збірної України Ігор Жабченко оцінив перспективи київського "Динамо" в домашньому матчі з "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Слова Жабченка наводить zbirna.com.

"Тоді (у першому матчі - прим.) здавалося, що в перші 10 хвилин матчу "Барселона" може закатати "Динамо". Наша команда зазнала сильного тиску. Але потім динамівці відчули, що можна грати з цією "Барселоною". Були хороші відрізки. До Києва не приїхав Мессі, ще пару провідних гравців. Значить, хлопці будуть битися, і у них все може вийти.

Треба не бояться грати у футбол. "Барселона" любить повозитися з м'ячем, контролювати його. Але коли каталонці стикаються з пресингом, коли їх починаєш "душити", їх гра просто катастрофа.

Їх матч з "Динамо" в Барселоні показав, що можна бути нахабними, пресингувати, грати компактно і вибігати в гострі контратаки, тоді можна домогтися позитивного результату", - сказав експерт.

Екс-футболіст вважає, що такий поєдинок - можливість для перспективних гравців проявити себе:

"У таких матчах, як з "Барселоною", теж можна заявляти про себе, як зробив той же воротар Нещерет. Півроку тому ніхто не знав Забарного, а зараз він вже викликається до збірної. Для молодих гравців це хороший шанс, у "Динамо" хороша перспектива. І матч з "Барселоною" - відмінний шанс молодим гравцям проявити себе, підняти свою вартість".

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Данило Слесь