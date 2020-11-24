Колишній півзахисник збірної України Ігор Жабченко оцінив перспективи київського "Динамо" в домашньому матчі з "Барселоною" в Лізі чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
Слова Жабченка наводить zbirna.com.
"Тоді (у першому матчі - прим.) здавалося, що в перші 10 хвилин матчу "Барселона" може закатати "Динамо". Наша команда зазнала сильного тиску. Але потім динамівці відчули, що можна грати з цією "Барселоною". Були хороші відрізки. До Києва не приїхав Мессі, ще пару провідних гравців. Значить, хлопці будуть битися, і у них все може вийти.
Треба не бояться грати у футбол. "Барселона" любить повозитися з м'ячем, контролювати його. Але коли каталонці стикаються з пресингом, коли їх починаєш "душити", їх гра просто катастрофа.
Їх матч з "Динамо" в Барселоні показав, що можна бути нахабними, пресингувати, грати компактно і вибігати в гострі контратаки, тоді можна домогтися позитивного результату", - сказав експерт.
Екс-футболіст вважає, що такий поєдинок - можливість для перспективних гравців проявити себе:
"У таких матчах, як з "Барселоною", теж можна заявляти про себе, як зробив той же воротар Нещерет. Півроку тому ніхто не знав Забарного, а зараз він вже викликається до збірної. Для молодих гравців це хороший шанс, у "Динамо" хороша перспектива. І матч з "Барселоною" - відмінний шанс молодим гравцям проявити себе, підняти свою вартість".
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться сьогодні в Києві на "Олімпійському". Де дивитися гру по ТБ.
- Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. У "Барселони" - 9 очок і перша позиція.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.
- Відомо, хто судитиме майбутній поєдинок.
- Через травми та з інших причин гру на "Олімпійському" пропустять ключові гравці "Барси" - капітан Ліонель Мессі, Френкі де Йонг, Жерар Піке, Серхі Роберто, Ансу Фаті та Серхіо Бускетс.
- "Барселона" вирішила не проводити тренування перед матчем у Києві через ситуацію з коронавірусом в Україні.
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