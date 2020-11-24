Іспанські ЗМІ навчилися правильно писати прізвища гравців, але помилилися в іншому.

Іспанські ЗМІ допустили ряд помилок перед матчем між "Динамо" і "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Так, каталонська газета L`Esportiu головною темою винесла на обкладинку анонс матчу, при цьому журналісти використали старий логотип "Динамо".

Дану емблему київський клуб не використовує вже з 2011 року.

Інше видання - AS - опублікувало орієнтовні склади на матч, поставивши в запас "Динамо" захисника Володимира Костевича, який так і не дебютував за киян через травму і пропустить до півроку.

Нагадаємо, за останній час іспанські ЗМІ не раз помилялися перед матчами проти українських команд. Так, перед грою Україна - Іспанія журналісти познущалися над прізвищами українських гравців. Перед першим матчем між "Барселоною" і "Динамо" AS назвало Віктора Циганкова Віктором Триганковим, а Marca написала, що "Динамо" тренує Андрій Шевченко.

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"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Антон Дудар