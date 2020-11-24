Іспанські ЗМІ допустили ряд помилок перед матчем між "Динамо" і "Барселоною" в Лізі чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
Так, каталонська газета L`Esportiu головною темою винесла на обкладинку анонс матчу, при цьому журналісти використали старий логотип "Динамо".
Дану емблему київський клуб не використовує вже з 2011 року.
Інше видання - AS - опублікувало орієнтовні склади на матч, поставивши в запас "Динамо" захисника Володимира Костевича, який так і не дебютував за киян через травму і пропустить до півроку.
Нагадаємо, за останній час іспанські ЗМІ не раз помилялися перед матчами проти українських команд. Так, перед грою Україна - Іспанія журналісти познущалися над прізвищами українських гравців. Перед першим матчем між "Барселоною" і "Динамо" AS назвало Віктора Циганкова Віктором Триганковим, а Marca написала, що "Динамо" тренує Андрій Шевченко.
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"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона"відбудеться сьогодні в Києві на "Олімпійському". Де дивитися гру по ТБ.
- Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. У "Барселони" - 9 очок і перша позиція.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.
- Відомо, хто судитиме майбутній поєдинок.
- Через травми та з інших причин гру на "Олімпійському" пропустять ключові гравці "Барси" - капітан Ліонель Мессі, Френкі де Йонг, Жерар Піке, Серхі Роберто, Ансу Фаті і Серхіо Бускетс.
- "Барселона" вирішила не проводити тренування перед матчем у Києві через ситуацію з коронавірусом в Україні.
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