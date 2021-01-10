11 січня "Динамо" розпочне підготовку до другої частини сезону.

Футболісти київського "Динамо" перед відновленням тренувального процесу здали ПЛР-тести на коронавірус.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Тестування пройшли також гравці і персонал молодіжної та юнацької команд "Динамо".

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Результати всіх тестів виявилися негативними.

Вранці 11 січня перша група гравців "Динамо" пройде традиційне медобстеження. В цей же день команда приступить до тренувань. У Києві "Динамо" пробуде до 15 січня, після чого відправиться на збір в ОАЕ.

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Автор: Антон Дудар