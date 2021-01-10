Сезон для Динамо відновиться 13 лютого / фото Динамо Київ
Футболісти київського "Динамо" перед відновленням тренувального процесу здали ПЛР-тести на коронавірус.
Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".
Тестування пройшли також гравці і персонал молодіжної та юнацької команд "Динамо".
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Результати всіх тестів виявилися негативними.
Вранці 11 січня перша група гравців "Динамо" пройде традиційне медобстеження. В цей же день команда приступить до тренувань. У Києві "Динамо" пробуде до 15 січня, після чого відправиться на збір в ОАЕ.
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