Минулого літа у легенди "Динамо" була пропозиція від президента клубу.

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров пояснив, чому він не захотів стати вдруге тренером київського "Динамо", незважаючи на те, що влітку 2020 року в нього була реальна пропозиція від президента клубу Ігоря Суркіса.

Про це стало відомо з інтерв'ю спеціаліста для ютуб-каналу "Бомбардир".

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"Авжеж, мене утримував контракт з "Ференцварошем". Якби ця пропозиція надійшла в інший час. Ця пропозиція була за декілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів. Я вірив у свою команду і я не можу сказати, що на 100% був упевнений в тому, що ми потрапимо в груповий раунд Ліги чемпіонів, але це був наступний етап моєї роботи", - роз'яснив фахівець.

"Мені подобалося і подобається працювати з "Ференцварошем", я не міг кинути цю команду, тому що ось зараз терміново потрібний тренер київському "Динамо". Я люблю "Динамо", але найголовніше, що ця пропозиція була трішки не вчасно. Чи образився Суркіс? Не знаю, це ви у нього запитаєте. Що таке образа? З часом все проходить. Хтось на щось ображається, але час все розставляє на свої місця. Подивимося. А хто образився там або ні, це питання не до мене", - завершив думку спеціаліст.

Сергій Ребров: кар'єра тренера

Ребров має успішний тренерський досвід біля керма київського клубу. З 2014-го по 2017-й рік він двічі приводив команду до перемоги в чемпіонаті України. Також з "Динамо" він двічі виграв Кубок України й один раз Суперкубок країни.

Потім фахівець працював в "Аль-Ахлі", з яким у 2018 році став віце-чемпіоном Саудівської Аравії.

З 2018 року Ребров тренує "Ференцварош". Українець двічі привів команду до титулу чемпіона Угорщини, а також вперше за 25 років вивів "Ференцварош" у груповий етап Ліги чемпіонів. У "Ференцвароші" він був визнаний найкращим тренером клубу за останні десять років.

ЗМІ повідомляли, що влітку наступного року Ребров може змінити Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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Автор: Будрін Артем