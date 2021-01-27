Сергій Ребров та Ігор Суркіс / фото УНІАН, Михайло Койфман

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс розповів, що влітку минулого року вів переговори з Сергієм Ребровим на предмет повернення тренера.

Про це Суркіс сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Коли постало питання про зміну тренера влітку, звичайно, перший дзвінок був йому. Більш того, йому подзвонив мій брат, я його про це попросив. Це було наше спільне рішення, що Ребров - номер один. Але він відмовив, тому що він підписав контракт - зараз ходять різні чутки, що він домовився зі збірною. Але це його право. Йому був перший дзвінок, і він відмовився", - сказав Суркіс.

Також президент "Динамо" розповів про те, чому клуб розлучився з Ребровим у 2017 році:

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"Сергій відпрацював контракт, став два рази чемпіоном, потім не став. Потім він прийшов з тими вимогами, які я, як президент клубу, виконати не міг. Це були вимоги не щодо придбання футболістів, а щодо відрахування - Хачеріді, Гармаша, Рибалки і ще когось одного. Але у мене з ними контракти, я не можу просто так викинути футболістів, тим більше дуже високооплачуваних".

"Але я так відчував, що Сергій вичерпав себе на той момент, і він хотів чогось нового, оновлення. У мене не було можливостей у зв'язку з певними причинами оновити йому команду. Я йому чесно сказав, ми потиснули руки", - додав Суркіс.

Сергій Ребров: кар'єра тренера

  • Ребров має успішний тренерський досвід біля керма київського клубу. З 2014-го по 2017-й рік він двічі приводив команду до перемоги в чемпіонаті України. Також з "Динамо" він двічі виграв Кубок України і один раз Суперкубок країни.
  • Потім фахівець працював в "Аль-Ахлі", з яким в 2018 році став віце-чемпіоном Саудівської Аравії.
  • З 2018 року Ребров тренує "Ференцварош". Українець двічі привів команду до титулу чемпіона Угорщини, а також вперше за 25 років вивів "Ференцварош" у груповий етап Ліги чемпіонів. У "Ференцвароші" він був визнаний найкращим тренером клубу за останні десять років.

  • ЗМІ повідомляли, що влітку наступного року Ребров може змінити Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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Автор: Антон Дудар