Стихія спричинила курйозний випадок, що аж всі понадривали животи зі сміху.

В багатьох країнах сьогодні відзначають Міжнародний день сміху і з цієї нагоди в мережі згадують чимало кумедних випадків.

Футбольна спільнота "433" згадала у своєму Instagram відео абсурдно забитого м'яча в спарингу київського "Динамо" проти "Маккабі" на зборах 2012 року. Ролик вже зібрав понад 2,5 мільйони переглядів.

Голкіпер ізраїльського колективу вибив м'яча в поле максимально високо, проте вітер з висоти повернув "круглого" бумерангом до воріт й воротар не зміг його парирувати. Як наслідок всі почали сміятися.

В тому матчі брав участь бразильський захисник киян Бетао. Цю ситуацію він назвав найбільш чудернацькою, яку він бачив за всю свою кар'єру.

Це стало відомо з його інтерв'ю для dynamo.kiev.ua.

"Найнезвичайніший момент у футболі, який я бачив, був в "Динамо". Ми грали в Ізраїлі контрольний матч. Воротар суперника вибив м'яч від воріт, але той через вітер влетів в його ж ворота. Суддя зарахував гол", - ностальгує бразилець.

37-річний легіонер грав за "Динамо" з 2008 по 2013 рік й зіграв у футболці "біло-синіх" 106 поєдинків.

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Автор: Будрін Артем