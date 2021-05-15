Команда півзахисника збірної України кваліфікувалася до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Футболіст збірної України Руслан Малиновський відзначився результативною передачею та забитим м'ячем за "Аталанту" в матчі 37-го туру чемпіонату Італії проти "Дженоа".

Малиновський вийшов на поле в стартовому складі й на 9-й хвилині асистував колумбійському форварду Дувану Сапаті. А на 26-й хвилині гравці помінялися ролями: тепер вже Сапата віддав результативний пас на Руслана.

На 57-й хвилині матчу Малиновський був замінений, а "Аталанта" в підсумку виграла з рахунком 4:3.

Портал Whoscored поставив 28-річному українцю найвищу оцінку серед всіх учасників поєдинку - 8,8.

Українець відзначився результативною дією у складі бергамасків вже в десятому матчі поспіль. За цей відрізок він забив 6 голів і віддав 9 результативних передач.

Всього у нього 8 м'ячів і 12 результативних передач в 34 зустрічах в Серії А в цьому сезоні. Малиновський вийшов на перше місце серед найкращих асистентів Серії А. На один асист менше в форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.

Відео голу та асисту Руслана від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 41 матч, 9 голів та 12 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

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Автор: Артем Будрін