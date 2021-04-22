Колишня зірка "Манчестер Юнайтед" підтримав російського опозиціонера.

Видатний в минулому футболіст збірної Франції та "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона підписався під відкритим зверненням відомих західних осіб президенту Росії Володимиру Путіну на підтримку російського опозиційного політика та громадського діяча Олексія Навального, який наразі сидить за ґратами.

Про це повідомляє The Economist.

"На цю мить Олексій Навальний перебуває у виправній колонії, яку багато юристів і правозахисників вважають однією з найсуворіших у Росії. Як вже відомо в усьому світі, стан його здоров'я погіршується, він знаходиться у критичному стані й потребує термінової медичної допомоги".

Читайте також"Як у старості": легендарний футболіст порівняв гру Манчестер Юнайтед з поганим сексом

"В Олексія Навального проявляються симптоми важкого неврологічного розладу - постійні болі у спині та втрата чутливості ніг і рук. Окрім того, він страждає від сильного кашлю і лихоманки".

"Як громадянин Росії він має законне право на обстеження та лікування у лікаря на свій вибір. Бувши позбавленим цього права, 31 березня на знак протесту він почав голодування".

"Ми закликаємо Вас, пане Президенте, забезпечити Олексію Навальному невідкладне лікування і догляд, в яких він потребує і на які він має право за російським законодавством. Як особа, яка дала присягу дотримуватися закону, Ви зобов'язані це зробити", - зазначено у змісті звернення.

Зауважимо, що 54-річний Кантона потрапив у топ-100 найкращих футболістів в історії за версією ФІФА. Француз мав серед вболівальників брутальну репутацію та отримав прізвисько "Король Ерік". У складі "Манчестер Юнайтед" він провів 143 поєдинки та забив 64 м'ячі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін