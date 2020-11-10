Документальний серіал про "Колос" складається з дев'яти серій.

"Колос" з Ковалівки випустив документальний серіал про вихід і виступ команди в дебютному сезоні в Українській Прем'єр-лізі (2019-2020).

Серіал називається "Колос. Неможливе - можливо".

На даний момент вийшла перша серія, в якій розповідається, як команда пробилася в УПЛ за підсумками матчу-відповіді плей-офф з "Чорноморцем", а також про дебютний поєдинок "Колоса" в елітному дивізіоні.

Всього вийде дев'ять серій.

"Колос": дебют в УПЛ і єврокубках

"Колос" був заснований в 2012 році і в 2019 році пробився в УПЛ.

У своєму першому сезоні в УПЛ "Колос" посів шосте місце і зумів пробитися в Лігу Європи через плей-офф, обігравши "Дніпро-1" і "Маріуполь".

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи "Колос" пройшов "Аріс" (2:1), але далі поступився "Рієці" (0:2).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар