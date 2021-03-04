Відбулося жеребкування 1/2 Кубку України / скріншот з Ютуб-каналу УАФ
Стало відомо результати жеребкування півфіналу Кубка України з футболу.
За трофей продовжують боротьбу всього 4 колективи: "Динамо", "Зоря", "Олександрія" та "Агробізнес". Матчі відбудуться 21 квітня 2021 року.
Результати жеребкування 1/2 Кубку України з футболу-2020/2021
- "Агробізнес" - "Динамо"
- "Олександрія" - "Зоря"
Нагадаємо, що "Агробізнес" створив шалену сенсацію, вибивши зі змагань донецький "Шахтар".
Кубок України 2020-2021: що потрібно знати
- Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.
- Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії.
- Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".
- Чинним володарем трофею є київське "Динамо".
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