Відбулося жеребкування 1/2 Кубку України / скріншот з Ютуб-каналу УАФ

Стало відомо результати жеребкування півфіналу Кубка України з футболу.

За трофей продовжують боротьбу всього 4 колективи: "Динамо", "Зоря",  "Олександрія" та "Агробізнес". Матчі відбудуться 21 квітня 2021 року.

Результати жеребкування 1/2 Кубку України з футболу-2020/2021

  • "Агробізнес" - "Динамо"
  • "Олександрія" - "Зоря"

Нагадаємо, що "Агробізнес" створив шалену сенсацію, вибивши зі змагань донецький "Шахтар". 

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

  • Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.
  • Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії.
  • Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".
  • Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

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Автор: Будрін Артем