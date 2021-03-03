"Гірники" не реалізували пенальті у другому таймі, а в додатковий час пропустили.

"Шахтар" програв "Агробізнесу" в матчі 1/4 фіналу Кубка України в додатковий час.

Команди зустрічалися на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.

У першому таймі в обох команд були шанси відкрити рахунок. Фернандо упустив шанс вже на перших секундах гри, пробивши у воротаря, а "Агробізнес" не реалізував перспективну контратаку в середині тайму. Трохи пізніше Сергій Петров обіграв Андрія П'ятова, але воротаря підстрахував Сергій Кривцов.

Читайте такожДинамо в неймовірно напруженій серії пенальті пройшло Колос у Кубку України (відео)На початку другого тайму арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті у ворота "Агробізнеса", але Алан Патрік з "точки" не зміг переграти Олега Мозіля.

У компенсований до другого тайму час "Агробізнес" міг вирвати перемогу - після удару Віталія Груши та рикошету м'яч влучив у штангу. У "Шахтаря" теж був момент в кінцівці, але Тете пробив у воротаря, а Георгій Судаков не влучив у площину на добиванні.

В овертаймі "Агробізнес" все ж вийшов вперед - Богдан Семенець реалізував вихід один на один з П'ятовим. "Шахтар" у дебюті другої п'ятнадцятихвилинки не реалізував два моменти, а слідом залишився в меншості - Давид Хочолава отримав другу жовту картку. Відігратися "гірникам" так і не вдалося.

"Агробізнес" - "Шахтар" - 1:0

Гол: Семенець, 96

Нереалізований пенальті: Алан Патрік, 51

"Агробізнес": Мозіль, Романюк (І. Когут, 64), Курило, Юхимович, Дідик, Шаповал, Н. Когут (Немтінов, 94), Черненко (Бойчук, 81), Думанюк, Семенюк (Груша, 64), Петров (Семенець, 81)

"Шахтар": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо (Майкон, 63), Соломон (Тайсон, 91), Судаков (Марлос, 91), Алан Патрік, Коноплянка (Тете, 64), Фернандо (Дентіньо, 72)

Попередження: Черненко, Мозіль, Шаповал, Дідик, Думанюк - Судаков, Хочолава

Вилучення: Хочолава, 109

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії.

У півфінал також пройшли "Зоря", "Динамо" та "Олександрія".

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України заплановане на 4 березня, а матчі цієї стадії будуть зіграні 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар