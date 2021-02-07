Зірка "Мілану" досягнув сьогодні ювілейної позначки.

Ібрагімович забив свій 500-й гол в клубній кар'єрі у матчі чемпіонату Італії проти "Кротоне".

На 30-й хвилині Златан обігрався у "стіночку" з Леау та вийшов сам на сам з голкіпером суперника. Швед потужно поцілив у дальній кут і заслужено пішов святкувати з партнерами.

В активі 39-річного форварда 18 голів за "Мальме", 48 за "Аякс", 26 в складі "Ювентусу", 66 за "Інтер", 22 за "Барселону", 156 за ПСЖ, ще 29 за "Ман Юнайтед", 53 за ЛА "Гелаксі" і ще 82 у футболці "Мілана".

До того ж Ібра має 62 м'ячі в 116 матчах за національну збірну Швеції.

Зауважимо, що в поточному сезоні чемпіонату Італії на рахунку Златана 12 м'ячів.

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Автор: Будрін Артем