Ібрагімович забив свій 500-й гол в клубній кар'єрі у матчі чемпіонату Італії проти "Кротоне".
На 30-й хвилині Златан обігрався у "стіночку" з Леау та вийшов сам на сам з голкіпером суперника. Швед потужно поцілив у дальній кут і заслужено пішов святкувати з партнерами.
В активі 39-річного форварда 18 голів за "Мальме", 48 за "Аякс", 26 в складі "Ювентусу", 66 за "Інтер", 22 за "Барселону", 156 за ПСЖ, ще 29 за "Ман Юнайтед", 53 за ЛА "Гелаксі" і ще 82 у футболці "Мілана".
До того ж Ібра має 62 м'ячі в 116 матчах за національну збірну Швеції.
Зауважимо, що в поточному сезоні чемпіонату Італії на рахунку Златана 12 м'ячів.
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