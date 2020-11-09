У 7-му турі чемпіонату Італії нападник "Мілана" Златан Ібрагімович відзначився рекордом і перевершив досягнення української легенди "россонері" Андрія Шевченка.
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Про це повідомляє Opta.
"Мілан" приймав "Верону" (2:2) і зміг уникнути поразки в компенсований час завдяки голу Ібрагімовича - 39-річний футболіст замкнув ударом головою верхову передачу партнера.
Златан став першим футболістом у сучасній історії "Мілана", який відзначився голом у семи поспіль поєдинках Серії А.
Минулий рекорд у вигляді шести поспіль результативних поєдинків встановив Андрій Шевченко в 2001-му році, коли виступав за "россонері". Ібрагімович повторив це досягнення вперше ще у 2012-му.
Відео історичного голу шведського бомбардира опублікував YouTube-канал Серії А.
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