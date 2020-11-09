Шведський бомбардир відзначився голом у сьомому матчі поспіль у Серії А.

У 7-му турі чемпіонату Італії нападник "Мілана" Златан Ібрагімович відзначився рекордом і перевершив досягнення української легенди "россонері" Андрія Шевченка.

Читайте також"Незабутні спогади": Шевченко приміряв нову форму Мілана (фото)

Про це повідомляє Opta.

"Мілан" приймав "Верону" (2:2) і зміг уникнути поразки в компенсований час завдяки голу Ібрагімовича - 39-річний футболіст замкнув ударом головою верхову передачу партнера.

Златан став першим футболістом у сучасній історії "Мілана", який відзначився голом у семи поспіль поєдинках Серії А.

Минулий рекорд у вигляді шести поспіль результативних поєдинків встановив Андрій Шевченко в 2001-му році, коли виступав за "россонері". Ібрагімович повторив це досягнення вперше ще у 2012-му.

Відео історичного голу шведського бомбардира опублікував YouTube-канал Серії А.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Данило Слесь