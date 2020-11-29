"Інгулець" в домашньому матчі виграв у "Олімпіка" після двох помилок воротаря.

У заключному матчі 11-го туру чемпіонату України "Інгулець" приймав "Олімпік".

Клуб з Петрово здобув свою першу в історії перемогу в Українській Прем'єр-лізі. Раніше в десяти матчах команда сім разів зіграла внічию при трьох поразках.

На 17-й хвилині після помилки воротаря "Олімпіка" Бетіма Халімі Ніка Січінава вивів господарів вперед. Після перерви Младен Бартулович зробив рахунок 2:0 - він навісив зі штрафного, а голкіпер пропустив м'яч між ніг.

У кінцівці зустрічі "Олімпік" після удару Ібрагіма Каргбо врятувала поперечина, але відіграти один м'яч гостям все ж вдалося зусиллями Шахаба Захеді, який реалізував пенальті.

"Інгулець" набрав 10 очок і займає 10-е місце. У "Олімпіка" - 13 очок і дев'ята позиція.

"Інгулець" - "Олімпік" - 2:1

Голи: Січинава, 17, Бартулович, 54 - Шахаб, 90+4 (з пенальті)

"Інгулець": Кринський, Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синьогуб, Бартулович, Запорожець, Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73), Січинава (Плохотнюк, 90+3)

"Олімпік": Халімі, Ксьонз, Снурніцин, Цимбалюк, Драме, Лебеденко, Романовський (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Політило, Тейшейра (Аблітаров, 85), Шахаб

Попередження: Лупашко, Янаков - Політило, Драме, Снурніцин, Романовський

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Автор: Антон Дудар