У заключному матчі 11-го туру чемпіонату України "Інгулець" приймав "Олімпік".
Клуб з Петрово здобув свою першу в історії перемогу в Українській Прем'єр-лізі. Раніше в десяти матчах команда сім разів зіграла внічию при трьох поразках.
На 17-й хвилині після помилки воротаря "Олімпіка" Бетіма Халімі Ніка Січінава вивів господарів вперед. Після перерви Младен Бартулович зробив рахунок 2:0 - він навісив зі штрафного, а голкіпер пропустив м'яч між ніг.
У кінцівці зустрічі "Олімпік" після удару Ібрагіма Каргбо врятувала поперечина, але відіграти один м'яч гостям все ж вдалося зусиллями Шахаба Захеді, який реалізував пенальті.
"Інгулець" набрав 10 очок і займає 10-е місце. У "Олімпіка" - 13 очок і дев'ята позиція.
"Інгулець" - "Олімпік" - 2:1
Голи: Січинава, 17, Бартулович, 54 - Шахаб, 90+4 (з пенальті)
"Інгулець": Кринський, Павлов, Балан, Семенко (Лупашко, 46), Синьогуб, Бартулович, Запорожець, Козак (Янаков, 58), Кучеренко, Коваленко (Мкомола, 73), Січинава (Плохотнюк, 90+3)
"Олімпік": Халімі, Ксьонз, Снурніцин, Цимбалюк, Драме, Лебеденко, Романовський (Каргбо, 62), Кравчук (Кириленко, 74), Політило, Тейшейра (Аблітаров, 85), Шахаб
Попередження: Лупашко, Янаков - Політило, Драме, Снурніцин, Романовський
Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур
- У стартовому матчі туру "Маріуполь" обіграв "Львів".
- "Олександрія" у меншості не змогла перемогти аутсайдера УПЛ.
- "Динамо" в центральному матчі туру розібралося з "Ворсклою".
- "Шахтар" зберіг 3 очки відставання від "Динамо", вирвавши перемогу в матчі з "Дніпром-1".
- "Зоря" з великим рахунком обіграла "Минай", а "Колос" і "Десна" поділили очки у матчі з двома пенальті.
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