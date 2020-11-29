Обидві команди втратили очки у другому турі поспіль.

У рамках 11-го туру чемпіонату України "Колос" на своєму полі приймав "Десну". Зустріч завершилася внічию.

На 12-й хвилині Володимир Лисенко вивів господарів вперед, реалізувавши пенальті за гру рукою.

У середині тайму "Десна" зрівняла рахунок - теж з пенальті, призначеного за гру рукою. Одинадцятиметровий реалізував Пилип Будковський.

У другому таймі гол "Десни" був скасований після VAR.

"Колос" набрав 16 очок і займає п'яте місце в УПЛ, у "Десни" - 17 очок і четверта позиція.

"Колос" - "Десна" - 1:1

Голи: Лисенко, 12 (з пенальті) - Будківський, 27 (з пенальті)

"Колос": Волинець, Петров, Новак, Чорноморець, Зозуля, Задоя, Богданов, Ємець, Смирний (Ісаєнко, 87), Антюх (Оріховський, 75), Лисенко (Селезньов, 53)

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Імереков, Мостовий, Гуцуляк (Дегтярьов, 84), Огиря, Домбровський, Мудрик (Шевцов, 90+4), Арвеладзе (Старенький, 90+3), Будківський

Попередження: Смирний, Богданов - Імереков, Конопля, Мостовий, Тамм

Вилучення: Імереков, 90+5

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Автор: Антон Дудар