Подружжя пообіцяли залишити між собою дружні взаємини.

Легенда мадридського "Реалу" та збірної Іспанії Ікер Касільяс припинив стосунки з відомою іспанською журналісткою Сарою Карбонеро.

Про це повідомила Сара у своєму дописі в Instagram.

"Ми з Ікером пишаємося нашою сім'єю, любов наповнювала нас щастям упродовж усіх цих років шлюбу. Сьогодні наша любов як пари піде різними, але не далекими шляхами, оскільки ми продовжимо разом виконувати дивовижне завдання - залишатися відданими батьками, як ми це робили досі".

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"Це дуже продумане рішення, яке ми приймаємо за взаємною згодою. Повага, прихильність і дружба залишаться назавжди. Нашим пріоритетом є любов і прихильність, щоб розділити добробут і освіту наших дітей та захистити їх, щоб вони росли в стабільному і здоровому середовищі. Цими словами ми просимо поважати нашу конфіденційність. Це єдині публічні слова, які ми вимовимо в сьогоденні та майбутньому. Спасибі велике за ваше розуміння", - написала журналістка.

Їхні стосунки стали відомі публічно, коли під час ЧС-2010 з футболу Касільяс поцілував Карбонеру у прямому ефірі. У 2016 закохані вступили в офіційний шлюб та зіграли весілля. На жаль, у 2019 році екс-капітана "Реалу" під час тренування спіткав серцевий напад і його госпіталізували з інфарктом міокарду. А в його дружини в той самий рік діагностували онкологію - рак матки.

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Автор: Будрін Артем