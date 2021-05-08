Англія наполягає, щоб саме вона була господарем великого футбольного свята.

Фінал Ліги чемпіонів між англійськими клубами "Манчестер Сіті" та "Челсі" буде перенесений з турецького Стамбула в інше місто.

Про це стало відомо з власних джерел ESPN.

Читайте такожУЄФА покарав клуби, які увійшли до Суперліги: організаторам загрожують суворіші санкції

Річ у тім, що наразі у Великобританії вважають недоцільним проведення фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі з теперішніми на цей момент карантинними обмеженнями. На додачу, британський уряд заборонив перельоти до Туреччини. Це унеможливлює поїздку англійських команд до Стамбулу.

В якості заміни розглядаються стадіони на теренах Англії - "Астон Вілли" та "Тоттенхему", як такі, що можуть прийняти фінал Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги чемпіонів 2020/2021: головне

Вирішальний матч турніру запланований на 29 травня. Там "Челсі" зіграє проти "Манчестер Сіті".

Тьяго Сілва і Томас Тухель два роки поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії".

Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.

Це третій фінал Ліги чемпіонів в історії для "Челсі" та перший для "МанСіті". У 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а у 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін