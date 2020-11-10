Вболівальник кумедною фразою зізнався Ліонелю Мессі в коханні.

У мережі набрало популярність відео за участю зіркового нападника "Барселони" Ліонеля Мессі і вболівальника команди.

Мессі перебував у своєму автомобілі і чекав можливості проїхати, коли його зустріли фанати. Один з них оригінально зізнався аргентинцеві в коханні.

"Я дуже сильно люблю тебе. Я люблю тебе більше, ніж свого батька", - сказав уболівальник.

Такі слова викликали у Мессі посмішку.

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Автор: Антон Дудар