Ліонель Мессі / фото REUTERS
У мережі набрало популярність відео за участю зіркового нападника "Барселони" Ліонеля Мессі і вболівальника команди.
Мессі перебував у своєму автомобілі і чекав можливості проїхати, коли його зустріли фанати. Один з них оригінально зізнався аргентинцеві в коханні.
"Я дуже сильно люблю тебе. Я люблю тебе більше, ніж свого батька", - сказав уболівальник.
Такі слова викликали у Мессі посмішку.
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