Боротьбу за трофей у головному клубному турнірі Європи продовжать вісім найсильніших клубів.

17 березня були зіграні заключні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За їх підсумками стали відомі всі вісім учасників чвертьфінальної стадії.

Читайте такожКінець епохи: Роналду та Мессі вперше за багато років не зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонівБоротьбу в турнірі продовжать наступні команди:

"Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті" (всі - Англія), "Баварія", "Боруссія" Дортмунд (обидві - Німеччина), "Реал" Мадрид (Іспанія), ПСЖ (Франція), "Порту" (Португалія).

Перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі-відповіді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплановані на 27/28 квітня і 4/5 травня, а фінал - на 29 травня.

Нагадаємо, чинним володарем трофею є "Баварія".

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу ЛЧ: що потрібно знати

19 березня пройде жеребкування відразу двох стадій Ліги чемпіонів. Команди дізнаються своїх суперників по чвертьфіналу, а також стане відома турнірна сітка плей-офф аж до фіналу і буде визначено номінального господаря фіналу.

При жеребкуванні не буде сіяних або несіяних команд. Представники однієї країни зможуть зустрітися один з одним.

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Автор: Антон Дудар